PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch einheitlich im Minus geschlossen. Während die Börsen in Budapest und Prag nur leichte Abschläge verzeichneten, ging es vor allem an den Handelsplätzen in Warschau und Moskau deutlich nach unten.

Die geringsten Kursverluste verzeichnete der ungarische Bux mit einem Abschlag von 0,14 Prozent auf 34 557,15 Punkte. Bereits am Vortag hatte er sich nur wenig bewegt. Bei den Einzelwerten waren MTelekom am Mittwoch mit einem Plus von 2,2 Prozent gesucht, während die Papiere des Ölkonzerns MOL und des Pharmakonzerns Gedeon Richter mit Abgaben von 0,5 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent jeweils schwächer tendierten.