Nachdem wir in NatGas die hinterlegte Position bei $1.92 noch einmal zu 50% gehedgt haben, nimmt die Volatilität deutlich zu. Auch wenn die Bullen für einen Moment ein neues Zwischenhoch ausbauen konnten, dreht der Markt letzte Woche zum Wochenschluss wieder nach Süden ab nur um bereits heute wieder im Plus zu öffnen.

Unter $1.826 liegt uns eine erste Bestätigung vor, dass der Markt sein Zwischenhoch ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung $1.77 - $1.69 befindet. Wichtig ist jedoch, dass die Unterstützung bei $1.60 nicht mehr unterschritten wird, um nicht das hinterlegte Alternativszenario deutlich in seiner Wahrscheinlichkeit zu stärken. Dieses betiteln wir nach wie vor mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% unter $1.519 wird dieses zur Primärerwartung. In diesem Szenario hat der Markt noch einmal Platz bis in den Bereich von $1.30, bevor ein langfristiger Boden ausgebaut wird.

In beiden hinterlegten Szenarien gehen wir folglich noch einmal von einer Abwärtsbewegung aus, bevor der Markt sich wieder stabilisiert und neue Zwischenhochs anläuft. Wichtig ist nur, dass die Unterstützung bei $1.60 und letztlich bei $1.519 hierbei nicht unterschritten wird, um nicht deutlich tiefere Notierungen auf den Plan zu rufen.

