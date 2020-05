Am 28. April hat KPMG den Untersuchungsbericht zu Wirecard vorgelegt. Ein wirklicher Freispruch beinhaltet der Report nicht. Unklarheiten bleiben bestehen, Unsicherheiten am Markt können nicht beseitigt werden. Der Kursverlauf der Wirecard-Aktie spricht eine klare Sprache.Genau an diesem Tag gibt es auch eine Veränderung im Aktionärskreis von Wirecard. Ob diese Veränderung mit dem KPMG-Bericht in einem direkten Zusammenhang ...