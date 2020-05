Das Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt hat sich aufgrund der Corona-Krise massiv verringert. An anderen Flughäfen von Fraport ist die Lage sehr ähnlich. Somit wird das erste Quartal des Flughafenbetreibers stark belastet. Der Umsatz sinkt um fast 13 Prozent, das EBIT bricht um mehr als 85 Prozent an. Seit März gibt es Kurzarbeit bei Fraport, die Personalkosten sollen so sinken. Geplant ist die Streichung der Dividende, um die ...