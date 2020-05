Der Prüfbericht von KPMG bei Wirecard könnte für die Verantwortlichen des DAX-Konzerns zum Boomerang werden. Der Bericht hat die aufgeworfenen Fragen nicht vollständig klären können, viele Investoren verlieren das Vertrauen in das Unternehmen, der Kurs kann sich nicht erholen.Gab es zunächst eher in den Medien leise Forderungen nach personellen Konsequenzen, so werden diese inzwischen auch ganz konkret von renommierten ...