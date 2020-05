CTS will für 2019 keine Dividende ausschütten. Damit reagiert das Unternehmen auf die aktuelle Krise. Ursprünglich sollte es für 2019 eine Dividende von 0,69 Euro (Vorjahr: 0,62 Euro) geben. Doch die Unsicherheiten rund um Corona sorgen für ein Überdenken der Situation. Man will die Liquidität stärken, daher verzichtet man auf eine Ausschüttung.Die Hauptversammlung muss diesen Vorschlag am 19. Juni genehmigen. Dieses ...