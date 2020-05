Mask-have im Alltag - DSGNMASK Behelfsmasken

Mitte April empfahl das Robert-Koch-Institut (RKI) für die allgemeine Bevölkerung das Tragen von Behelfsmasken und ebnete zusammen mit der Studie der Nationalakademie Leopoldina den Weg die Maskenpflicht durch Bund und Länder flächendeckend einzuführen. Mundmasken prägen nun auch hierzulande das öffentliche Bild der Coronakrise. Die Handhygiene, Husten- und Niesetikette, Abstandsregeln sowie die Selbstisolierung bei Krankheitssymptomen werden durch die Mund-Nasen-Bedeckung nicht ersetzt, aber sinnvoll ergänzt – darüber herrscht mittlerweile Einigkeit bei den Fachexperten. Behelfs-Mundschutz verringert die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus durch Tröpfcheninfektionen (Fremdschutz) und kann unter Umständen auch die Gefahr von Schmierinfektionen senken, in dem der häufige Griff an Mund und Nase gehindert wird (Eigenschutz).

DSGNMASK Mundmasken als Modeaccessoire

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie sind Mund-Nasen-Masken in kollektivistisch geprägten Kulturen, wie Südkorea und Japan, von den Menschen viel schneller und natürlicher in den Alltag integriert worden als im Westen. Gesichtsmasken werden hierzulande nicht nur mit Krankenhäusern und Operationen assoziiert, sondern auch mit Verhüllung und damit einem Stück Identitätsverlust. Genau an diesem Punkt setzt PAS Solutions GmbH mit dem Online Shop DSGNMASK an: Kunden finden im Online Shop nicht nur ein breites Sortiment an modischen Stoffmasken, sondern haben auch die Möglichkeit ihre eigenen Kreationen zu entwerfen und so die Masken nach ihrem Geschmack zu personalisieren.

Behelfsmasken selber nähen ist natürlich eine Option – Komfort und Funktion kann bei DIY-Masken jedoch Einbußen erfahren. DSGNMASK Stoffmasken wurden mit Blick auf Tragekomfort und Funktionalität designt: Alle Behelfsmasken sind bis 90 Grad waschbar und damit wiederverwendbar sowie dank des Baumwollmaterials hautfreundlich und atmungsaktiv. Die Masken liegen angenehm eng an und sind mit einem 10-lagigem Filter ausgestattet, welcher ausgetauscht werden kann. Im Sortiment finden sich auch Modelle für Kinder, die ihren Größen entsprechen und regelmäßig mit trendigen Mustern und Motiven erweitert werden. DSGNMASK Stoffmasken sollen trotz sozialer Distanz auffallen und den Trägern die Möglichkeit geben ein Stück „Ich“ preiszugeben.

DSGNMASK Ohrenschoner für optimalen Tragekomfort

Klinik- und Pflegepersonal, First Responders sowie alle Menschen, die während der Coronakrise zur Grundversorgung die Stellung halten, sind damit konfrontiert Gesichtsmasken täglich für mehrere Stunden durchgehend zu tragen. Da die Gummibänder der Atemmasken kontinuierlich auf den empfindlichen Teil hinter den Ohren drücken und die Haut scheuern, ist das Tragen der Masken für viele tagtäglich mit Schmerzen verbunden. Die PAS Solutions GmbH greift mit den DSGNMASK Ohrenschonern für Mundmasken als erstes Unternehmen in diesem Gebiet genau dieses Problem auf. Die Bänder der Mundmasken können an dem Ohrenschoner aus flexiblem Silikon befestigt werden, welcher daraufhin um den Nacken gelegt wird. Dadurch werden die Ohren entlastet und der Tragekomfort der Masken wesentlich verbessert. Durch die Einkerbungen im DSGNMASK Ohrenschoner kann zudem die Länge der Maskenbänder individuell eingestellt werden. Auch die Ohrenschoner sind wie die Masken individualisierbar und dadurch interessant für Firmen, die ihr Merchandise mit einem sinnvollen und auf die Corporate Identity abgestimmten Werbegeschenk ergänzen wollen.

#MaskeZeigen

Behelfsmasken sind als ein Faktor im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie nur wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Bevölkerung auch getragen werden – ganz nach dem „Ich schütze Dich – Du schützt mich“ - Prinzip. Die PAS Solutions GmbH setzt sich mit dem DSGNMASK Online Shop das Ziel die notwendigen Weichen zu stellen, damit Mund-Nasen-Masken bewusst und gerne im Alltag getragen werden. Die Behelfsmasken sollen das neue solidarische Miteinander prägen und nicht nur als Reaktion auf eine Pandemie, sondern zukünftig auch ganz selbstverständlich gegen Pollenallergien oder Feinstaub eingesetzt werden.