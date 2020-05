Aktuell rücken die digitale Transformation und der damit verbundene erforderliche Bau und Ausbau von Rechenzentren beziehungsweise Rechenkapazität in den Fokus der Anleger. In dieser Hinsicht ist High-Performance-Computing (HPC) eine global schnell wachsende Schlüsseltechnologie. Sie hat im Zusammenhang mit Anwendungen wie Blockchain oder Simulationen im wissenschaftlichen Bereich bisher noch ein Nischendasein geführt. Doch das ändert sich mit dem schnell wachsenden hohen Bedarf seitens vieler Unternehmen zur Bewältigung von Big Data und digitaler Transformation sowie nicht zuletzt dem um ein Vielfaches gestiegenen Bedarf an Rechenleistung durch COVID-19.

Auf dem deutschen Kurszettel ist die Aktie von Northern Data (ISIN: DE000A0SMU87), Betreiber von Rechenzentren für High-Performance-Computing (HPC), aktuell daher im Fokus vieler Anleger. Das Geschäft boomt infolge der Corona-Krise und des damit verbundenen massiven Anstiegs der Nachfrage nach Rechenkapazität. Seit Jahresanfang konnte sich der Kurs bereits verdoppeln. Doch vieles deutet aus Sicht von Experten darauf hin, dass mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist.