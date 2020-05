Gold Future in Dreiecksformation

Nachdem sich der Goldpreis im Bereich einer markanten Unterstützung aus dem Jahr 2017 um 1.200 US-Dollar Mitte 2018 stabilisieren konnte, herrscht wieder Goldgräberstimmung an den Rohstoffmärkten. Von 1.160 US-Dollar konnte das Edelmetall auf 1.746 US-Dollar bis Mitte April zulegen. Begrenzt wird das Kurspotenzial auf der Oberseite jedoch durch eine interne Trendlinie (rot eingezeichnet), die Bullen zunächst einmal ausgebremst hat. Doch die Kursformation innerhalb dessen Gold seit einigen Wochen seitwärts läuft, ist ein klassisches Fortsetzungsmuster im intakten Aufwärtstrend und lässt zunächst auf eine kleinere Pause schließen. Bei regelkonformer Auflösung dieser kann jedoch von einer Fortsetzung der positiven Tendenz und frischen Verlaufshochs gerechnet werden.

Käufer bündeln Kräfte

Solange sich der Goldpreis innerhalb der gegebenen Grenzen der Dreiecksformation aufhält, ist das Edelmetall kurzfristig als neutral zu bewerten. Sollte sich das Edelmetall jedoch über die obere Begrenzung um 1.720 US-Dollar begeben, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der aktuellen Jahreshochs bei 1.746 US-Dollar spürbar an und erlaubt es erste Long-Positionen einzugehen. Rein rechnerisch besitzt Gold im übergeordneten Kursmuster Platz bis an 1.820 US-Dollar. Wer sich ebenfalls an einem Long-Engagement beteiligen möchte, kann dies beispielsweise über das mit einem Hebel von 44,8 ausgestattet der Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC88Q5 tun. Wehe aber der Goldpreis rutscht unter 1.670 US-Dollar ab. In diesem Fall kämen rasch Rücksetzer in den Bereich von 1.660, darunter auf 1.627 US-Dollar ins Spiel. Die weiteren Schritte müssten angegebener Stelle erneut überprüft werden.