Am deutschen Aktienmarkt heißt es weiter volatil seitwärts und diese Schaukelbörse könnte so noch einige Wochen anhalten. Eine wirkliche Richtung fehlt weiterhin. Nach unten ist die Börse durch das zusätzliche billige Geld der Notenbanken und die Rettungsschirme der Regierungen relativ gut abgesichert, nach oben begrenzt der derzeitige desolate Zustand der Wirtschaft weitere Kursgewinne, Kurstreiber sind erst einmal nicht in Sicht.

Im Hintergrund schwelt zudem die Angst vor einer Neuauflage des Handelskriegs weiter. US-Präsident Trump will in spätestens zwei Wochen final sagen können, ob sich China an die Absprachen aus dem Handelsabkommen halte oder nicht. Unterdessen berichten chinesische Medien, dass China als Reaktion auf die wachsenden Spannungen mit den USA noch mehr US-Staatsanleihen verkaufen könnte. Dies würde zu steigenden Zinsen in den USA genau zu der Zeit führen, wo die Neuverschuldung wegen der Corona-Krise in die Höhe schnellt. Wäre da nicht die amerikanische Notenbank, die mit einem unendlichen Aufkaufprogramm die Zinsen niedrig hält und auch diesen Effekt vermutlich noch auffangen könnte.