Unterschätzt und selten eingehalten – der Sicherheitsabstand. Aufdringliche Drängler und spontane Einscherer gefährden den Straßenverkehr und behindern den Verkehrsfluss. Laut Statistischem Bundesamt ist das Unterschreiten des Sicherheitsabstandes eine der häufigsten Unfallursachen in Deutschland . Allein im Jahr 2018 sind der Bundestatistik zufolge mehr als 51.000 Unfälle mit Personenschaden im Straßenverkehr auf die Missachtung des Sicherheitsabstandes zurückzuführen. Stellt die Polizei einen Abstandsverstoß innerorts oder außerorts fest, können empfindliche Strafen drohen.

Der wichtigste Grund für einen ausreichenden Sicherheitsabstand im fließenden Verkehr ist die Möglichkeit des Fahrers, genug Zeit zum Reagieren zu haben. Verändert sich die Situation plötzlich, braucht der Fahrer Zeit und Strecke, um die Veränderung erkennen und angemessen reagieren zu können. Daher fordert die Straßenverkehrs-Ordnung in § 4 Abs. 1, dass der Abstand zum Vordermann genau so groß sein soll, dass hinter diesem gehalten werden kann, wenn er plötzlich abbremst. Im Übrigen gilt diese Regel nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer. Die Größe des notwendigen Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer hängt dabei von mehreren Faktoren ab:

· Von der eigenen Fahrgeschwindigkeit

· Von den Verkehrsverhältnissen

· Von den Sichtverhältnissen

· Ob sich das Fahrzeug innerhalb oder außerhalb einer Ortschaft befindet

Wie viel Sicherheitsabstand innerhalb geschlossener Ortschaften?

Innerhalb einer geschlossenen Ortschaft – wie einer Stadt oder einer Gemeinde – gilt die Faustregel: Mindestabstand gleich der in einer Sekunde gefahrenen Strecke. Fährt ein Auto also 50 km/h in einer Stadt, muss es 15 Meter Abstand zum Vordermann einhalten. LKW-Fahrer müssen einen noch größeren Abstand einhalten, weil sie aufgrund des höheren Gewichts des Fahrzeugs einen längeren Bremsweg haben.

Wie viel Sicherheitsabstand außerhalb geschlossener Ortschaften?

In der Regel sind Fahrzeuge außerhalb geschlossener Ortschaften – wie auf Autobahnen oder Landstraßen – schneller unterwegs als innerorts. Daher muss außerorts ein größerer Sicherheitsabstand eingehalten werden. Hier gilt der Grundsatz: Mindestabstand gleich der in zwei Sekunden gefahrenen Strecke oder Abstand gleich halber Tachowert. Wer mit 80 km/h unterwegs ist, muss also 40 Meter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. Für LKW gilt auch hier eine Sonderregelung: Sie müssen mindestens 50 Meter Abstand halten, wenn sie schneller als 50 km/h fahren.