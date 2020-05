Edelmetall-Run dank Corona-Krise: Strahlende Aussichten für Osmium

Die Corona-Krise sorgt für eine verstärkte Nachfrage bei den Edelmetallen. Im Windschatten von Gold, Platin, Palladium und Silber gerät Osmium, immerhin das wertvollste Edelmetall der Welt, verstärkt in den Fokus der Anleger.

Selbst Edelmetall-Profis haben von Osmium oft noch nichts gehört. Dass könnte sich ziemlich schnell ändern, denn dank der Corona-Krise bekommt dieses Element ordentlich Auftrieb: „Eigentlich ist es verwunderlich, dass kristallines Osmium als das wertvollste Edelmetall nicht bereits viel früher seinen Weg in den breiten Markt gefunden hat. Doch jetzt, zu Zeiten der Corona-Krise, wird es immer naheliegender sich in Sachwerten abzusichern und die Klassiker – Gold, Platin, Palladium und Silber – sind in den Shops nicht mehr oder nur zu absolut überzogenen Preisen verfügbar“, sagt Ingo Wolf, Direktor des Osmium-Instituts Deutschland.