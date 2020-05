Exklusiv-Analyse: So haben Spezialfondslenker in der Krise entschieden

Anlageprofis in Pensionskassen und Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Versicherungen und Unternehmen haben schon seit einiger Zeit eine komplexe Aufgabe zu erfüllen: Auf der einen Seite wollen sie für ihre Versicherten, Rentner und Pensionäre langfristig verlässliche Zahlungen erwirtschaften. Auf der anderen Seite stehen dauerhafte Niedrigzinsen und Marktvolatilität.

Der Trend zu Anlagen in Spezialfonds hält auch in diesem herausfordernden Umfeld an: Zwischen 2012 und 2019 verdreifachte sich das Vermögen auf der Universal-Investment-Plattform. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnten trotz der Marktturbulenzen Nettomittelzuflüsse von nahezu sechs Milliarden Euro verbucht werden. Dennoch sank das verwaltete Vermögen, bedingt durch die Marktverwerfungen, von Januar bis Ende März 2020 leicht um drei Prozent auf 329 Milliarden Euro.

Weitere Zuwächse bei Alternative Assets