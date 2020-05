BioNTech meldet den Abschluss der Übernahme der Neon Therapeutics, Inc. „Die neue Tochtergesellschaft mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, wird unter dem Namen BioNTech US Inc. firmieren und als US-Hauptsitz von BioNTech fungieren”, kündigt das Mainzer Unternehmen an. Die Übernahme erfolgte im Rahmen einer Aktientransaktion und wurde bereits Mitte Januar 2020 angekündigt. Der Handel mit Aktien von Neon Therapeutics sollen ab ...