DPAM verstärkt den Vertrieb in Deutschland

Erfahrener Vertriebs-Mann an Bord

Als aktiver, research-orientierter Vermögensverwalter und Pionier in nachhaltigen Anlagestrategien hat sich DPAM fest im Geschäft mit institutionellen Investoren in Deutschland etabliert und verzeichnet auch bei privaten Anlegern ein weiter steigendes Kundeninteresse. Vor diesem Hintergrund hat DPAM sein Vertriebsteam in Deutschland mit der Einstellung von Simon Gülke ausgebaut.

„Wir freuen uns, mit Simon Gülke einen erfahrenen Vertriebsexperten für unser Deutschland-Geschäft gewonnen zu haben. Mit ihm wollen wir auf unserem bisherigen Wachstumskurs aufbauen und DPAM als aktiven „High Conviction“-Portfoliomanager hierzulande weiter erfolgreich positionieren“, kommentiert Thomas Meyer, Country Head Germany, die Personalie.