Beim nächsten „Bitcoin-Halving“ am 12. Mai 2020 wird die Bezahlung der Krypto-Miner, die dem Bitcoin-Netzwerk ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen und neue Bitcoins schürfen, halbiert. Dies führt zu einer verlangsamten Bitcoin-Geldschöpfung und soll zu einer Deflation des Bitcoins führen. Das Halving ist fester Bestandteil des Bitcoin-Algorithmus. In der Vergangenheit war der Bitcoin-Kurs nach dem Halving in mehreren Fällen gestiegen. Trotzdem erlauben Wertentwicklungen der Vergangenheit natürlich keine Prognose für die Zukunft.

Vor dem Bitcoin-Halving in der nächsten Börsenwoche überbieten sich selbsternannte Krypto-Experten mit reißerischen und teils unseriösen Prognosen. Was steckt dahinter?

Raoul Pal, CEO von Global Macro Investor, prognostiziert beispielsweise, dass der Bitcoin in den nächsten drei bis fünf Jahren die Marke von einer Million US-Dollar knacken könnte, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg am Mittwoch.

In einer kürzlich veröffentlichten Präsentation schreibt Pal: „Der Bitcoin ist bereits das am besten performende Asset in der gesamten Geschichte. Er wurde in der Finanzkrise geboren, um genau das zu erreichen, was in dieser Krise kommen wird. Das ist wirklich das, wofür Bitcoin erfunden wurde.“

Tim Draper, Risikokapitalinvestor und Gründer von Draper Fisher Jurvetson, sagt einen Bitcoin-Kurs von 250.000 US-Dollar bis spätestens zum ersten Quartal 2023 voraus. Gegenüber Bloomberg sagte Draper gestern: „Die Adaption des Bitcoins wird stark steigen, weil Bitcoin einfach eine bessere Währung ist als jede der politischen Währungen, die an Regierungen und politische Launen gebunden sind“.

Antoni Trenchev, Mitbegründer und Geschäftsführer des Krypto-Verleihers Nexo, ist überzeugt, dass der Bitcoin noch bis Jahresende die Marke von 50.000 US-Dollar erreichen könnte. Auch wenn das Halving bereits eingepreist sei, werde es mit der Zeit zu einer enormen Wertsteigerung des Bitcoins kommen, erklärte er gegenüber Bloomberg.

Am Donnerstagmorgen steht der Bitcoin rund drei Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet aktuell rund 9.274 US-Dollar ( 07.05.2020, 08:20 Uhr, CoinMarketCap.Com):

