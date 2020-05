FRANKFURT (dpa-AFX) - Die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben die Zuversicht an den Märkten am Donnerstag gestärkt und die Kurse deutscher Bundesanleihen belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 173,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,500 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die freundliche Entwicklung an den Aktienmärkten lastete laut Händlern auf den Anleihen. Die Lockerungen von Beschränkungen in der Corona-Pandemie in Deutschland und anderen Ländern Europas sorgen laut Händlern für mehr Risikoneigung. Auch die robusten Exportdaten auch China belasteten die als sicher geltenden Anleihen.