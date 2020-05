Im ersten Quartal 2020 hat SLM Solutions den Umsatz von 7,3 Millionen Euro auf 17,8 Millionen Euro mehr als verdoppeln können. Dagegen entwickelte sich der Auftragseingang schwach. Nach 3,5 Millionen Euro im ersten Quartal des vergangenen Jahres fielen nun lediglich 2,9 Millionen Euro in Summe an neuen Aufträgen an. „Mehrere Kernmärkte sind erheblich abgekühlt und Kunden waren in den letzten Wochen aufgrund der von staatlicher ...