Die m:access-notierte PREOS Real Estate meldet den Abschluss eines neuen Mietvertrags für eine Immobilie in Essen: „Das Universitätsklinikum Essen hat nun rund 3.000 Quadratmeter Büro- und Lagerflächen für fünf Jahre gemietet, die zuvor vom Warenhauskonzern Karstadt temporär genutzt worden sind”, meldet die publity-Tochtergesellschaft am Donnerstag. Damit seien in dem Objekt nun weiterhin sämtliche Flächen vermietet, so ...