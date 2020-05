Die aufstrebenden dezentralisierten Finanzmärkte („DeFi“) wachsen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und schaffen spannende neue Möglichkeiten für Kryptogeldbesitzer. Es gibt unzählige Möglichkeiten für die Aufbewahrung Ihrer digitalen Währung und wahrscheinlich bevorzugen Sie das Wallet, das maximale Sicherheit bietet und nur ein Minimum an Gebühren für Ihre Kontobewegungen berechnet.

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit bestand die einzige Möglichkeit, aus Krypto-Ersparnissen Kapital zu schlagen, darin, mit den volatilen globalen Kryptowährungen an den Märkten zu handeln oder zu „hodln“, also die Coins in Ruhe zu lassen und an ihnen festzuhalten, bis sie an Wert gewannen. Erst in jüngster Zeit haben sich E-Wallets von digitalen Schließfächern in zinsbringende Konten, die Ihr Geld für Sie arbeiten lassen, verwandelt. Heute können Sie neben dem Ertrag aus der Wertsteigerung Ihrer Coins über die Zeit auch zusätzlich von Ihrem Kontostand profitieren.