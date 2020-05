Bei der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN) wird es Ende September einen Wechsel auf dem Posten des FInanzvorstand geben: Manfred Bender wird das Unternehmen verlassen und auf den Chefessel von PVA Tepla wechseln. Bender habe „aus diesem Grund den Aufsichtsrat um vorzeitige Beendigung seines Vertrags gebeten. Der Aufsichtsrat ist dem Wunsch nachgekommen”, so BRAIN am Donnerstag.Die Nachfolge ist ...