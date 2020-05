AXA IM geht Partnerschaft mit Access to Medicine ein

"Das gegenwärtige Covid-19-Umfeld verdeutlicht einmal mehr, dass die Finanzindustrie eine andere und wirkungsvollere Rolle in der Gesellschaft einnehmen muss. Im Einklang mit den jüngsten Maßnahmen des AXA-Konzerns in der Krise und unseren Active Ownership-Überzeugungen unternehmen wir heute einen weiteren Schritt, um den Fortschritt in entscheidenden Bereichen zu beschleunigen. Unsere Partnerschaft mit der Access to Medicine Foundation und die Zusage, einen Teil der Verwaltungsgebühren unserer Impact Fonds für die Unterstützung von Projekten zu spenden, die mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) übereinstimmen, spiegelt nicht nur unseren Gesellschaftszweck wider. Wir erachten es als unsere Verantwortung, weltweit langfristige positive Veränderungen herbeizuführen", sagt Gérald Harlin, Executive Chairman von AXA Investment Managers (AXA IM).

Partnerschaft mit der Access to Medicine Foundation

Im Rahmen ihrer Impact Investments sowie ihres Engagements im Gesundheitsbereich arbeitet AXA IM bereits mit der Stiftung zusammen: Yo Takatsuki, Head of ESG Research and Active Ownership bei AXA IM, ist Mitglied im Expert Review Committee des Access to Medicine Index, eines von zwei Forschungsprogrammen unter der Leitung der Organisation.