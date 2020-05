Der Online-Modehändler Zalando könnte zu den Profiteuren der Corona-Krise gehören. Mit Discount-Zertifikaten auf die Zalando-Aktie können Anleger auch nach den jüngsten Kursanstiegen mit kräftigen Abschlägen in die Aktie investieren.

Im Zuge des weltweiten Kurseinbruchs der Aktienmärkte geriet auch der die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) massiv unter Druck. Notierte die Aktie noch am 20. Februar 2020 auf ihrem damaligen Allzeithoch bei 49,09 Euro, so war die Aktie am 19. März 2020 zeitweise um 44 Prozent billiger bei 27,33 Euro zu bekommen. Die seit dem Kurssturz in Gang gesetzte Erholungsbewegung war allerdings ebenfalls sehr beeindruckend.

Die Mitteilung des Unternehmens, für das Gesamtjahr 2020 zweistelliges prozentuelles Wachstum zu erreichen und das Jahr in den schwarzen Zahlen beenden zu wollen, verlieh der Aktie am 7. Mai 2020 die Kraft für einen Kurssprung von bis zu 12 Prozent. Das alte Allzeithoch der im MDAX gelisteten Zalando-Aktie wurde förmlich pulverisiert. Wegen des starken Ausblicks bestätigte die Baader Bank in ihrer neuesten Analyse mit einem Kursziel von 50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie.