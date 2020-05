Depotalarm: Auch Unbares ist Wahres!

Damit haben wir unsere früheren Bedenken gegen Visa ein Stück weit revidiert. Die Aktie war schon von Steffen (2017) und Marco (2019) vorgeschlagen worden.

Zwar sehen wir die Nähe zum Bankensektor, der für uns tabu ist, nach wie vor als Malus an. Aber das grundlegend andere Geschäftsmodell dieses Kreditkartenanbieters stimmt uns nun etwas milder: Allein für die Abwicklung der Kreditkartenzahlungen werden Gebühren erhoben. Das Risiko unbezahlter Kartenschulden tragen Banken und andere Organisationen, die die Kreditkarte ausgeben. Insofern kann man Visa eher als Zahlungsdienstleister bezeichnen.

Und der Zahlungsverkehr ist – trotz aller Banken-Problematik – ein unabdingbarer Bestandteil jeder Wirtschaft. Er ist damit ein wahrer Wert. Ähnlich hatten wir schon argumentiert, als wir Fiserv aufs Feld geschickt hatten (was wir bis jetzt übrigens nicht bereut haben).

Das Geschäftsmodell unterscheidet Visa auch vom Konkurrenten American Express, der Kredit-Forderungen an Kunden in seine eigenen Bücher nimmt.

Die Eigenkapitalquote von Visa liegt mit 40% zwar unter unserer Mindestanforderung von 50%. Aber sie ist immer noch doppelt so hoch wie die des Konkurrenten Mastercard, den wir uns ebenfalls angeschaut haben, weil er ein vergleichbares Geschäftsmodell hat. Ohnehin stellt die 50%-Grenze für uns kein Ausschlusskriterium dar, wie wir schon mehrfach gezeigt haben. Dazu kommt, dass auch Visa in früheren Jahren schon über 50% lag und wir durchaus Chancen sehen, dass die Quote wieder in diese Richtung steigt.

Ach ja, um für Visa Platz zu schaffen, haben wir unsere Unilever-Position halbiert. Unilever hat sich im Corona-Crash zwar relativ stabil gehalten, aber insgesamt lässt die Performance doch eher zu wünschen übrig. Wir meinen deshalb: Die halbe Kraft reicht bei Unilever vollkommen aus.

