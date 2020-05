Anleihen: Was jetzt auf dem Rentenmarkt zählt

Die Corona-Krise sorgte auf dem Rentenmarkt für Turbulenzen. Wie sich dennoch Anleihen mit ordentlichem Chance-Risiko-Verhältnis finden lassen, erläutern die Kapitalanlageexperten von Flossbach von Storch.Das erste Quartal 2020 dürfte sich in unsere Erinnerungen einbrennen, und das nicht nur mit Blick auf die Finanzmärkte. Anders als frühere Markteinbrüche ist die Corona-Krise im Alltag eines jeden Menschen angekommen. Lockdown, soziale Kontaktsperre und Nies-Etikette sind Schlagworte, die viele von uns neu in ihren Wortschatz aufgenommen haben. Doch als Vermögensverwalter sind wir angehalten, Entscheidungen auf rationaler und nicht emotionaler Basis zu treffen. Auch wenn das manchmal schwerfällt – bangen doch viele Menschen in diesen Zeiten auch um ihre finanzielle...