Ölpreise steigen - Saudi-Arabien erhöht Preise

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag wieder zugelegt. Händler nannten höhere Preise des Ölgiganten Saudi-Arabien als Grund. Die Reduzierung wurde am Markt auch als Signal in Richtung Russland interpretiert, dass die Saudis kein Interesse mehr an dem im März begonnen Preiskrieg haben.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 30,79 US-Dollar. Das waren 95 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,78 Dollar auf 25,83 Dollar. Zeitweise waren die Ölpreise noch deutlicher gestiegen.