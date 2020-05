Was die Politik uns derzeit in Sachen Corona auftischt, wird immer abenteuerlicher. Das Ganze wäre eigentlich zum Lachen, wenn die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft nicht so dramatisch wären. Nebenbei kommen auch noch unsere Grundrechte unter die Räder.

Dass es unsere Politiker mit dem Grundgesetz ohnehin nicht so genau nehmen, wurde zuletzt amtlich durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Mit der Lockerung der Shutdown-Regelungen wird auch das Leben wird in Richtung Normalität zurückgehen. Allerdings wurde uns ja schon des Öfteren eine „neues Normal“ angekündigt. Was das für unsere Wirtschaft und schließlich auch für die Börse bedeuten dürfte, das schreibt der Chefredakteur des Smart Investor – unser sehr geschätzter Journalistenkollege Ralf Flierl, in seinem neuen lesenswerten Newsletter.

