WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag klar im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich gegenüber dem Mittwoch um 1,80 Prozent auf 2224,57 Zähler. Eine starke internationale Börsenstimmung beflügelte den österreichischen Aktienmarkt. Die weiteren Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie in verschiedenen Staaten verbunden mit überraschend gut ausgefallenen Exportdaten aus China sorgten international für eine gute Börsenstimmung.

Unter den schwer gewichteten Aktien in Wien gewannen die Papiere von der OMV um 4,1 Prozent. Die Titel des Energieversorgers Verbund steigerten sich um 3,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Kursplus in Höhe von 2,7 Prozent verbuchen. Andritz verteuerten sich um 2,3 Prozent und Erste Group legten 1,3 Prozent zu. voestalpine zeigten sich mit plus 0,05 Prozent kaum verändert. Wienerberger bauten hingegen ein Minus von 2,7 Prozent.