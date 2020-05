Unangefochten an der Spitze der am meisten diskutierten Aktien-Foren auf wallstreet:online thront Wirecard. Kein Wunder – sackte die Aktie doch um mehr als 50 Euro in wenigen Tagen ein. Die Diskussionen um das Aschheimer Finanzinstitut reißen nach der Veröffentlichung der KPMG-Ergebnisse nicht ab. Mit einem deutlichen Abstand bei der Anzahl an User-Kommentaren steht die Cytodyn-Aktie auf dem zweiten Platz in dieser Woche.

Die Talfahrt der Wirecard-Aktie hat nicht nur für mächtig Wirbel in unserem w:o-Depot, sondern ebenso im Forum gesorgt. Dieser Anteilsschein beschäftigt und spaltet die Usergemeinde derzeit wie keine andere. Die einen halten einen Führungswechsel für sinnvoll, die anderen glauben an bessere Zeiten unter CEO Markus Braun:



Another-earth: „Ich habe heute meine für fünf Tage angesetzte Challenge: WDI/Tesla beendet. Tesla wurde verkauft, da sich im Vergleich zu WDI gar nichts gerührt hat. Somit hat WDI das größere Aufholpotenzial, da Elon Musk getwittert hat, dass er Tesla für überbewertet hält. Die Hälfte meines Tesla-Einsatzes habe ich gerade in WDI aufgestockt zu 86,09 Euro und warte mit dem Rest auf einen günstigeren Einstieg bei WDI.“



Locodiablo: „Braun braucht eine fähige Truppe an seiner Seite, die sich um die genannten Bereiche des Business kümmert und ihm den Rücken freihält. Die Erweiterung der Compliance-Abteilung und des Aufsichtsrats ist ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung. Als nächstes muss man schauen, ob CFO und COO die Anforderungen eines DAX-Unternehmens nachhaltig abdecken können und ob diese nicht zu eng mit Braun verbandelt sind. Einen Wechsel des COO zum Jahresende könnte ich mir gut vorstellen, wenn man dieses Fiasko jetzt nicht schnellstens in den Griff bekommt.“