Die Bundesliga nimmt am 16. Mai ihren Spielbetrieb wieder auf. Das hat die außerordentliche DFL-Mitgliederversammlung heute beschlossen. Borussia Dortmund trifft an diesem Spieltag auf den langjährigen Rivalen Schalke 04. Das Spiel wird im Dortmunder Stadion als Geisterspiel stattfinden. Fußballfans haben jedoch eine Möglichkeit, zumindest Teile des Spiels live zu sehen. Sky wird an jenem Samstagnachmittag seine Konferenzschaltung ...