Die Aktienmärkte laufen weiter antiparallel zu den nach wie vor desaströsen Konjunkturzahlen (heute aus dem USA die Zahlen zu den Erstanträgen und Folgeanträgen auf Arbeitslosenhilfe) - das gilt inbesondere für die Tech-Werte. So hat es der Nasdaq heute geschafft, für das Jahr 2020 ins Plus zu drehen. Dabei ist das Verhältnis von growth (Wachstumswerten, also Tech) zu value (konservtivere Werte mit solidem Geschäftsmodell) aktuell schon fast so extrem wie auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Ist es jetzt Zeit, sich aus den Tech-Werten zu verabschieden? Am Anleihemarkt fällt die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe auf ein neues Allzeittief - die Anleihemärkte haben also offenkundig eine andere Sicht auf die Dinge als die Aktienmärkte..

