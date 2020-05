Im Ringen um eine Rettung der Lufthansa, der die Corona-Pandemie langsam aber sich der „Luft abschnürt”, ist weiterhin kein Ende in Sicht. Am Donnerstag hat der DAX-notierte Konzern in einer Pflichtmitteilung allerdings offiziell Einzelheiten zu den Verhandlungen bestätigt, die insgesamt aber schon seit Tagen durch die Medien geistern. Insgesamt habe das Finanzierungspaket ein Volumen von 9 Milliarden Euro, so die Lufthansa. Bei ...