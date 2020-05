zooplus hebt Erwartungen für 2020 an

Bei zooplus laufen die Geschäfte in diesem Jahr besser als erwartet. Der Internet-Händler für Heimtierbedarf hebt aus diesem Grund seine Prognose für 2020 an und erwartet nun einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn auf EBITDA-Basis von mindestens 20 Millionen Euro. „Hintergrund für die Aktualisierung der Prognose gegenüber der am 25. März 2020 kommunizierten Zielsetzung ist eine anhaltend robuste ...