UBM Development und Austrian Real Estate schmieden Allianz

UBM Devlopment hat eine Zusammenarbeit mit Austrian Real Estate vereinbart. „UBM beteiligt sich an „Eurogate”, einem der größten Stadtentwicklungsprojekte im Herzen Wiens. Gleichzeitig übernimmt die ARE Anteile an einem UBM-Großprojekt in München und diversifiziert nach Deutschland”, teilt der österreichische Immobilien-Entwickler am Donnerstag mit. Zu den finanziellen Details machen die beiden Unternehmen keine Angaben, ...