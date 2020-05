Verdienen Sie mit Krypto sogar dann, wenn der Markt zusammenbricht!

StormGain ist eine Plattform, die entwickelt wurde, um den Handel oder den Tausch von Kryptowährungen zu vereinfachen und sie für jeden zugänglich und leicht verständlich zu gestalten. In dieser kurzen Zeit ist es der Plattform gelungen, zusätzlich zu ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche nützliche Tools für Händler, Funktionen für den Kauf und die Auszahlung von Kryptos zu integrieren. Dies macht StormGain sowohl für Anfänger als auch für Profis zu einer äußerst komfortablen Plattform.

Außerdem wurde StormGain von "The European", einem angesehenen Wirtschaftsmagazin, als Kryptoplattform des Jahres 2020 ausgezeichnet. Das Magazin bezeichnet StormGain als eine der besten Möglichkeiten für diejenigen, die in die Welt der Krypto-Coins einsteigen wollen, und es ergibt durchaus Sinn. StormGain hat derzeit über 120.000 Kunden in mehr als 100 Ländern und die Benutzeroberfläche ist in 23 Sprachen verfügbar, so dass Benutzer aus der ganzen Welt nahtlos auf die Plattform zugreifen und innerhalb der Anwendung in ihrer eigenen Sprache arbeiten können.

Zunächst wollen wir einige der Funktionen von StormGain erläutern. Da es sich um eine Plattform mit schneller Registrierung handelt, werden Sie nach dem super-kurzen Verifizierungsprozess in weniger als ein paar Minuten einsatzbereit sein. Dazu benötigen Sie lediglich Ihre E-Mail, Ihre Telefonnummer und ein Passwort.

Testen Sie den risikofreien Handel mit dem 50.000 USDT Demokonto, welches Ihnen ermöglicht, die von der Plattform angebotenen Tools und Funktionen zu testen, bevor Sie auf Ihrem Live-Konto handeln, oder Sie leisten eine Einzahlung und nutzen Ihr Live-Konto sofort.

Auch der Kryptokauf ist auf dieser Plattform einfach, da Sie dies alles mit Ihrer Bankkarte (Debit- oder Kreditkarte) erledigen können. So haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Krypto-Coins des Marktes. Dazu gehören Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) und viele andere, die zum Handeln, Tauschen oder Halten verfügbar sind. StormGain hat in seinem Bestreben, seinen Benutzern mehr Möglichkeiten zu bieten und die Handhabung zu vereinfachen auch eine neue Partnerschaft mit dem in London ansässigen Unternehmen Koinal bekannt gegeben. Dieses Unternehmen unterstützt auch die Option zum Kauf von Krypto-Coins. Koinal ermöglicht den Erwerb von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple.