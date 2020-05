„Die Leute lieben Filme und Fernsehsendungen, aber sie lieben das lineare Fernseherlebnis nicht…“ Dieses Leitbild von Netflix bewahrheitet sich gerade in Zeiten wie diesen, wo die Ausgangssperren dem Bezahl-Streamingdienst fast 16 Millionen neue Abonnenten beschert haben. Insgesamt 182,86 Millionen zahlende Kunden hat das Unternehmen aus dem Silicon Valley nun weltweit. Trotzdem gibt das Management von Netflix seit Jahren mehr aus, als es einnimmt. Im Laufe der Zeit wurden so 14 Milliarden Dollar an Schulden durch die Produktion von Inhalten angehäuft. Diese Inhalte rechnen sich erst im längeren Betrachtungszeitraum. Dennoch ist Netflix viel besser auf diese neue Realität eingestellt, als Wettbewerber, die auf Kinostarts, Freizeitparks oder Sportveranstaltungen angewiesen sind. Sollte die Welt in eine globale Rezession rutschen, ist Netflix ein Titel, der auch von diesem Szenario profitieren könnte.

Zum Chart

Der durch die Corona-Pandemie hervorgerufene sell off an den Börsen fiel bei der Netflix-Aktie mit einem Minus von 26% vergleichsweise gering aus. Auch der Rebound war „V“-Förmig und mündete sogar in ein neues all time high am 16. April. Grundsätzlich ist der Kurs nach dem sell off wieder in jenen Trendkanal eingeschwenkt, den er Mitte März verlassen hat. Der Widerstand bei 384,75 US-Dollar aus dem letzten Jahr wurde durch das Momentum des Rebounds am 13. April überwunden und bildet aktuell ein passendes Supportlevel. Im Moment befindet sich der Kursverlauf im oberen Drittel des Trendkanals, womit auch eine Phase von kleineren Zugewinnen wahrscheinlich ist.

Netflix weist ein 2020er KGV von 66 auf und hat es aber bis dato in den letzten Jahren geschafft, den Gewinn pro Aktie im Schnitt um 75 % p.a. zu steigern und dieses Multiple zu rechtfertigen. Eine Enttäuschung in diesem Bereich kann jedoch den Kurs sehr schnell abstürzen lassen. Dennoch ist der Aufwärtstrend intakt und kann durch eine Long-Strategie ausgenützt werden.

