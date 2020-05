FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach schwachen deutschen Handelsdaten gestiegen. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,10 Prozent auf 174,14 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,563 Prozent. Besonders deutlich gaben die Renditen in Italien nach.

Sehr schwache Außenhandelsdaten aus Deutschland stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die deutschen Ausfuhren sind im März belastet durch die Corona-Krise deutlich stärker eingebrochen als erwartet. Die Exporte sind im Monatsvergleich um 11,8 Prozent gesunken. Dies ist der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Erhebung im August 1990.