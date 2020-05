London ( www.tenbagger-report.de ) - Die neuesten Entwicklungen bei den Gewinneraktien, die vom Corona-Virus profitieren. Könnte diese Aktie sogar BioNTech (WKN: A2PSR2) ausstechen? Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences (WKN: 885823) sucht zurzeit Kapazitäten für die Produktion seines Medikaments Remdesivir. Beximco Pharmaceuticals (WKN: A0ETTX) , der größte in Bangladesch angesiedelte Auftragshersteller für pharmazeutischer Arzneimittel, eine bisher erst mit Mini-Kurs von 0,50 Euro bewertete Aktie , könnte davon massiv profitieren.

Gilead Sciences befindet sich, laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, in fortgeschrittenen Gesprächen mit globalen Arzneimittelherstellern, wie unter anderem Beximco Pharmaceuticals aus Bangladesch, der einen Großauftrag zur Produktion des experimentellen Medikaments Remdesivir, zur Behandlung von COVID-19 für Europa, Asien und die Entwicklungsländer bis mindestens 2022 beinhaltet.

Wie wir aus näheren Informationen aus Branchenkreisen und zuverlässigen Quellen entnehmen können, wird Beximco als einer der führenden Auftragshersteller innerhalb eines Monats, die Produktion anfahren. Es ist möglicherweise von weiteren indischen und pakistanischen Lizenzherstellern auszugehen, die ebenfalls eine Generika-Lizenz für Remdesivir erhalten dürften.

Das Unternehmen verhandelt mit mehreren Generikaherstellern in Indien und Pakistan über langfristige Lizenzen zur Herstellung von Remedesivir für Entwicklungsländer. Gilead möchte hierbei Technologietransfers anbieten, um die Produktion zu erleichtern. Schließlich befindet sich das Unternehmen in aktiven Gesprächen mit dem Medicines Patent Pool, mit dem Gilead seit vielen Jahren zusammenarbeitet, um eine Lizenz für die Herstellung von Remidesivir für Entwicklungsländer zu erhalten, heißt es von Gilead Seite. Öffentliche Pressemeldung von Gilead Sciences

Das in Hyderabad ansässige Indian Institute of Chemical Technology (CSIR-IICT) hat auch die wichtigsten Ausgangsstoffe für Remedesivir synthetisiert, das den ersten Schritt zur Entwicklung des Wirkstoffs in einem Medikament darstellt.

Beximco Pharma - an der Londonder AIM und in Frankfurt notiert

Von der Nachricht profitierte der Aktienkurs von Beximco, der auch am Londoner Alternative Investment Market (AIM) rege gehandelt wird. In den letzten Tagen konnte die Aktie, aufgrund der positiven Meldungen, deutlich zulegen. Laut jüngsten Geschäftsberichten weist das Unternehmen ein dynamisches Wachstum auf und wird auf Grundlage der jüngsten Jahreszahlen von Juni 2019, mit einem KGV von unter 6 und 3,7% Dividendenrendite bewertet. Bei einer Marktkapitalisierung von 175 Mio. Britischen Pfund, wären das sehr starke Aussichten, bei einer niedrigen Bewertung.