Sind wenigstens die Wirtschaftsdaten aus China aktuell klar positiv?

Dabei hatte ich gestern eigentlich mit einem schwachen Handelsauftakt gerechnet. Denn gestern Nacht gegen 1:20 Uhr (MESZ) lief eine Nachricht über die Ticker, dass US-Präsident Donald Trump die Einhaltung des Handelsabkommens zwischen den USA und China infrage stellt. Er werde in etwa ein oder zwei Wochen berichten, ob China seine Verpflichtungen aus einem Phase-1-Handelsabkommen nachkomme.

Das Robert-Koch-Institut hat gestern früh mitgeteilt, dass die regelmäßigen Presse-Briefings eingestellt werden. Als ich diese Meldung las, dachte ich sofort, dass das Thema Coronavirus für die Menschen immer uninteressanter wird. Viele sind inzwischen sogar genervt und meiden entsprechende Informationen. Der Gewöhnungseffekt tritt immer stärker ein (siehe auch “ Der Gewöhnungseffekt setzt ein ”, Börse-Intern vom 7. April). Und das spiegelt sich auch in dem Kursverhalten an den Börsen wider. Die Anleger scheinen völlig entspannt zu sein.

Torsten Ewert hatte am Montag darauf hingewiesen, dass der Streit zwischen den USA und China über die Herkunft des Corona-Virus keine Belastung für die Börsen ist. Doch es könnte für die Börsen zu einem Problem werden, wenn sich dieser Streit mit dem Handelskonflikt vermischt.

Mit Außenpolitik von der Innenpolitik ablenken

Trump braucht Ablenkung von den innenpolitischen Problemen mit dem Coronavirus. Denn er verliert deutlich an Zustimmung und sein Konkurrent im Präsidentschaftswahlkampf, Joe Biden, lag jüngst in Umfragen sogar vorne. Da könnte es aus Sicht von Trump Sinn machen, mit dem Finger auf andere zu zeigen und den Fokus der Wähler damit zu verändern. Wenn es ihm gelingt, den Ärger der Bürger auf die Chinesen zu lenken, dann könnte er für eine erneute Verschärfung des Handelsstreits durchaus wieder Zuspruch von den US-Bürgern erhalten. Und so brachte Trump jüngst auch wieder neue Zölle ins Spiel.

Laut Medienberichten stellt die US-Regierung Insidern zufolge bereits eine Liste mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Volksrepublik zusammen. Und die „Washington Post“ berichtete unter Berufung auf Insider, dass die USA erwägen, ihren Schuldendienst bei den Chinesen einzustellen. Wirtschaftsberater Larry Kudlow dementierte dies zwar und bezeichnete derartige Berichte als „komplett falsch“, an den Börsen wird nun allerdings bereits spekuliert, dass China als größter Gläubiger der hochverschuldeten USA Anleihen des Landes abstoßen könnte. Und das ausgerechnet jetzt, wo die die USA alleine im 3. Quartal 2020 neue Anleihen im Volumen von knapp 3 Billionen Dollar emittieren möchten. Das ist 5-mal mehr als im bisherigen Rekordquartal während der Finanzkrise (!).