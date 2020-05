Entschärfung des Tail-Risk im High-Yield-Bereich

Die beispiellosen – und auf jeden Fall unvorhergesehenen – Schritte, die die Fed Ende vorletzter Woche angekündigt hat, beinhalten Unternehmenskreditfazilitäten, mittels derer die US-Notenbank sogenannte „gefallene Engel“ oder Kredite, die vor Kurzem vom niedrigsten Investment-Grade-Status (BBB- nach S&P-Standard) auf High Yield herabgestuft wurden, kaufen kann. Als ob das noch nicht genug wäre, enthielt die Ankündigung der Fed darüber hinaus eine Bekanntmachung, dass die Notenbank nun Anteile an hochverzinslichen ETFs kaufen könne – vorbehaltlich bestimmter Auflagen, darunter eine Obergrenze von 20 Prozent für das Halten an einem beliebigen Wertpapierkomplex.

Damit beginnt das offizielle Zeitalter der US-Steuerzahler als High-Yield-Anleger. Was sollen Anleger also von all dem halten? Steigt die Risikobereitschaft wieder? Sind wir einem moralischen Wagnis gefährlich nahe (oder haben wir die Grenze bereits überschritten)? Was ist mit all den Zahlungsausfällen, mit denen Marktteilnehmer gerechnet hatten – sind sie nun vom Tisch?

Es steht außer Frage, dass die Ankündigung der Fed den Hochzinsmärkten insgesamt Unterstützung bietet. Als die Märkte infolge der Nachricht nach oben tendierten, verengten sich die Kreditspreads an einem einzigen Tag um beträchtliche 85 Basispunkte (Bp), was darauf hindeutet, dass die Botschaft der Fed laut und deutlich aufgenommen wurde.