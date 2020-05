FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nicht an die Vortagesgewinne anknüpfen können. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag mit 1,0827 US-Dollar ähnlich viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0783 (Mittwoch: 1,0807) Dollar festgesetzt.

Damit hat der Euro nach der Veröffentlichung der unerwartet stark eingebrochenen deutschen Exporte seine leichten Gewinne aus dem frühen Handel wieder abgegeben. Die Exporte sind im März zum Vormonat um 11,8 Prozent gesunken. Dies war der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Erhebung im August 1990.