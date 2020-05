Die besten Aktien in der Corona-Krise – Live-Webinar

Im Durchschnitt beträgt das Plus 22.5% (Vergleich: S&P 500 13,6%, Nasdaq 17.1%). Die Top-Aktie legte sogar 73.8 % zu!.

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft schwer getroffen. Eine Rezession ist nach Meinung der meisten Experten absehbar. Trotz aller Weltuntergangsszenarien gibt es aber Aktien, die in den letzten Wochen eine bombastische Performance hingelegt haben. ratgeberGELD.at hat mit dem Start seines neuen Börsenbriefs ALPHA TRADING im April 2020 eine Liste von zwanzig börsennotierten Unternehmen vorgelegt, die die Krise nicht nur überstehen, sondern als Gewinner daraus hervorgehen könnten. Nach etwas mehr als einem Monat ist es an der Zeit, sich die Kursentwicklung der ausgewählten Aktien genauer anzuschauen.





Im Live-Webinar „Die besten Aktien in der Corona-Krise“ am Dienstag, den 12. Mai 2020 um 17 Uhr stellen Chef-Redakteur Achim Mautz und die Redakteure Wolfgang Zussner und Thomas Canali den Screening-Prozess und die Aktien mit ihrer Kursentwicklung vor.

Ein Ausblick auf die Performance vorab:



Jede der Aktien entwickelte sich positiv – Trefferquote 100%!



Im Durchschnitt beträgt das Plus 22.5% (Vergleich: S&P 500 13,6%, Nasdaq 17.1%).



Die Top-Aktie legte sogar 73.8 % zu!



