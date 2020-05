Ungeachtet der nach wie vor als fragil zu bezeichnenden Situation am Ölmarkt setzte die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron zuletzt ihre Erholung erfolgreich fort. Die vermeintliche Klippe Quartalszahlenveröffentlichung wurde in der letzten Handelswoche, ohne größere Schäden zu nehmen, umschifft. Aus charttechnischer Sicht war es zudem wichtig, dass sich der Wert weiterhin im Bereich von 90 US-Dollar halten kann.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.04. hieß es unter anderem „[…] Mit dem Ausbruch über die 90 US-Dollar eröffnet sich nun für die Aktie weiteres Potential, um bis auf 100 US-Dollar zu laufen. Mit dem entsprechenden Schwung könnte es dann sogar in die Region um 105 US-Dollar gehen. Aber wie bereits erwähnt, muss sich das Signal erst noch bestätigen. Insofern spielen sich Rücksetzer nun idealerweise oberhalb von 90,0 US-Dollar ab. Unter die Marke von 80 US-Dollar sollte es hingegen in der aktuellen Situation nicht mehr gehen.“

In der Folgezeit konnte die Aktie die 90 US-Dollar zunächst weitgehend verteidigen, sackte zumindest nicht signifikant darunter ab. Was ihr in der aktuellen Phase noch etwas fehlt, ist der Aufwärtsdrang. Nach der beachtlichen Rally ist das vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Idealerweise setzt sich die begonnene Konsolidierung in ähnlicher Art und Weise fort. Die 80 US-Dollar sollten unverändert nicht unterschritten werden. Das wäre ein aus charttechnischer Sicht zu beachtendes Warnsignal. Dagegen gilt es, über kurz oder lang Akzente auf der Oberseite zu setzen und die 100 US-Dollar zu überwinden.

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt die frischen Quartalsergebnisse des Konzerns im Fokus. Chevron verbuchte überraschend einen Gewinnanstieg von 2,649 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2019 auf nun 3,599 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2020. Die Umsatzentwicklung nahm hingegen den erwarteten Verlauf. Während im 1. Quartal 2019 noch ein Umsatz in Höhe von 35,200 Mrd. US-Dollar erzielt werden konnte, lag dieser im aktuellen Berichtszeitraum bei 31,501 Mrd. US-Dollar. Um auf die Krise angemessen zu reagieren, kürzte Chevron die geplanten Investitionen in diesem Jahr um weitere 2 Mrd. US-Dollar auf nunmehr 14 Mrd. US-Dollar zusammen.