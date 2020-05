74 neu sparplanfähige Aktien bei der Consorsbank – Das sind die Highlights

Ein Aktien-Sparplan eignet sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau. Leider haben Aktien-Sparplänen auch einen Haken: die Anzahl sparplanfähiger Aktien ist begrenzt. Um so schöner, dass die Consorsbank auf einen Schlag 74 Aktien neu sparplanfähig gemacht hat. Darunter zahlreiche Wunschaktien aus der Finanz-Community. In diesem Artikel zeige ich dir alle neuen Aktien inklusive wichtiger Kennzahlen wie aktuelle Dividendenrendite und die Gewinnstabilität. Außerdem zeige ich dir einige Highlights und wie du an eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage kommst.

Auf Lockheed Martin und einige weitere Wunschaktien wir zwar noch verzichten, doch kann sich das Ergebnis sehen lassen. Zumal auch von außerhalb der Aktienfinder-Community Wünsche vorgetragen und berücksichtigt wurden. Einen ersten Überblick, welche dieser Aktien für dich besonders attraktiv sein könnten, bekommst du in der folgenden Tabelle angezeigt. Sofern im Aktienfinder analysiert, gibt es zu jeder Aktie die aktuelle Dividendenrendite, die Stabilität der Dividende und des Gewinns:

ISIN Name Land Branche Dividende Stabilität Dividende Stabilität Gewinn DE0005545503 1&1 Drillisch US0126531013 Albemarle USA Chemie 2.49% 0.98 0.75 US0258161092 American Express USA Banken 1.94% 0.97 0.93 KYG040111059 Anta Sports Hong Kong Zyklische Konsumgüter 0.99% 0.82 0.95 GB00BZ09BD16 Atlassian FR0000120503 Bouygues BMG162581083 Brookfield Renewable CA1363751027 Canadian National Railway Kanada Transport 1.94% 0.95 0.98 PA1436583006 Carnival USA Zyklische Dienste 14.78% 0.75 0.56 US1491231015 CATERPILLAR USA Industriegüter 3.84% 0.98 0.63 US1713401024 Church&Dwight USA Haushalts-/Pflegeprodukte 1.29% 0.95 0.98 US1941621039 Colgate-Palmolive USA Haushalts-/Pflegeprodukte 2.51% 0.99 0.9 US22822V1017 Crown Castle USA Immobilien 3.01% 0.85 0.98 US1266501006 CVS Health USA Gesundheitspflege 3.25% 0.93 0.71 GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Großbritannien Technologie Ausrüstung 0.92 DE0005878003 DMG Mori Aktiengesellschaft Deutschland Industriegüter 2.83% 0.69 0.71 DE0005550636 Draegerwerk & Co KGaA DE000DWS1007 DWS Group GmbH & Co KGaA US2788651006 Ecolab USA Chemie 0.96% 0.97 0.96 US26884U1097 EPR Properties USA Immobilien 17.63% 0.95 0.7 US3030751057 Factset USA Industrielle Dienste 1.04% 0.97 0.97 DE0005772206 Fielmann Deutschland Handel Diverse 3.11% 0.99 0.86 US3696041033 General Electric Co USA Industriekonglomerate 0.65% -0.47 -0.65 US3703341046 General Mills USA Lebensmittel 3.34% 0.98 0.93 DE000HLAG475 Hapag-Lloyd DE0006048408 Henkel & Co KGaA Deutschland Haushalts-/Pflegeprodukte 2.57% 0.95 0.86 US4404521001 Hormel Foods USA Lebensmittel 1.90% 0.94 0.96 DE0005493365 Hypoport US4627261005 iRobot USA Handel Diverse 0.89 US46284V1017 Iron Mountain USA Immobilien 10.02% 0.94 0.48 US4943681035 Kimberly-Clark USA Haushalts-/Pflegeprodukte 3.04% 1 0.75 DE0006335003 Krones Deutschland Industriegüter 1.33% 0.85 0.21 DE0007074007 KWS SAAT SE Deutschland Lebensmittel 1.29% 0.9 0.96 RU0009024277 Lukoil Russland Energie 7.27% 0.89 0.89 US56035L1044 Main Street Capital USA Banken 11.20% 0.89 0.53 NO0003054108 Mowi Asa Norwegen Lebensmittel 5.81% 0.86 0.69 US55354G1004 MSCI Inc USA Banken 0.81% 0.82 0.88 US65339F1012 Nextera Energy USA Versorger 2.29% 0.95 0.83 DK0060094928 Oersted DE000PAT1AG3 Patrizia DE0007474041 Paul Hartmann US70432V1026 Paycom Software FR0000120693 Pernod Picard Frankreich Lebensmittel 2.31% 0.82 0.92 DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology CNE1000003X6 Ping An NL0013654783 Prosus US7607591002 Republic Services USA Industrielle Dienste 1.96% 1 0.87 US7739031091 Rockwell Automation USA Industriegüter 2.11% 0.95 0.88 RU000A0J2Q06 Rosneft Oil Russland Energie 7.82% 0.9 0.72 GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC 'B' Großbritannien Energie 12.01% 0.87 -0.28 IE00BYTBXV33 Ryanair Irland Transport 0.84 AT0000A0E9W5 S&T RU0009029540 Sberbank Russland Banken 8.20% 0.75 0.93 NL0012044747 Shop Apotheke CA82509L1076 Shopify Kanada Software/IT Dienste -0.94 US8288061091 Simon Property Group USA Immobilien 14.65% 0.93 0.97 DE0007231326 Sixt SE Deutschland Transport 3.62% 0.84 0.75 US8522341036 square US85254J1025 Stag Industrial USA Immobilien 5.64% 0.88 0.95 US8621211007 Store Capital USA Immobilien 6.78% 0.92 0.95 DE0007493991 Stroeer SE & Co KGaA Deutschland Zyklische Dienste 3.45% 0.88 0.67 DE0007297004 Suedzucker Deutschland Lebensmittel 1.55% -0.51 -0.46 DE000TLX1005 Talanx Deutschland Versicherungen 4.65% 0.9 0.71 GB0008782301 Taylor Wimpey US87918A1051 Teladoc US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC USA Gesundheitspflege 0.23% 0.9 0.94 NO0005668905 Tomra Systems Norwegen Industrielle Dienste 0.78% 0.95 0.91 US90184L1026 Twitter Inc USA Software/IT Dienste 0.6 US9043112062 Under Armour US9043111072 Under Armour A USA Zyklische Konsumgüter 0.28 FR0000124141 Veolia Environment US9621661043 Weyerhaeuser USA Immobilien 7.30% 0.67 -0.2 DE0008051004 Wustenrot & Wurttembergische NL0009805522 yandex Russland Software/IT Dienste 0.49

Church & Dwight

Ein paar ganz besondere Leckerbissen stelle ich dir nun kurz vor.

Das US-Unternehmen vertreibt alles, was ins Haus gehört und in den Einkaufswagen passt. Beispielsweise Reinigungsmittel und Pflegeprodukte. Was sich unspektakulär liest, ist für Aktionäre eine sehr lukrative Angelegenheit. Church & Dwight steigert die Dividende seit 23 Jahren und überzeugt mit Kursgewinnen von über 10 Prozent pro Jahr.

Church & Dwight Dividendenhistorie

Canadian National Railway

Die kanadische Eisenbahngesellschaft ist quasi das Gegenstück zu der US-amerikanischen Union Pacific und steigert Gewinn und Dividende ebenfalls seit Jahren. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt knapp 2 Prozent, und wie die US-amerikanischen Aktien schüttet auch Canadian National Railway 4 Mal im Jahr Dividende aus.

Canadian National Railway Dividendenhistorie

FactSet

Informationen sind kostbar. Das gilt insbesondere dann, wenn die Informationen entscheidungsrelevant für Investitionen sind. Bei Fact ist das der Fall. Der Konkurrent von Bloomberg, Reuters und Co. beliefert seine Kunden mit wertvollen Marktdaten und verdient gut dabei. Zwar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei bescheidenen 1,1 Prozent, doch dank des stetigen Gewinnwachstums wurden FactSet-Aktionäre mit stattlichen Kursgewinnen belohnt. Die jährliche Durchschnittsrendite seit 2009 liegt bei knapp 20 Prozent. Übrigens trägt auch Aktienfinder.Net als Kunde von FactSet zum Gewinnwachstum des Unternehmens bei.

FactSet Research Systems Dividendenhistorie

Generall Mills

Falls du hohe Dividenden bevorzugst, könnte General Mills als neu sparplanfähige Aktie interessant für dich sein. Der Nahrungsmittelkonzern aus den USA hat die Dividende seit 31 Jahren nicht gesenkt und wirft momentan eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent ab.

General Mills Dividendenhistorie

NextEra Engergy

Der Energieversorger aus den USA kommt auf eine Dividende von 2,2 Prozent, die im langfristigen Mittel jährlich um dynamische gut 10 Prozent steigt. Bei einer solchen Steigerungsrate dauert es in etwa 7 Jahre, bis sich die Dividende verdoppelt hat.

NextEra Energy Dividendenhistorie

Tomra Systems

Ebenfalls spannend ist das norwegische Unternehmen, dass mit Hilfe selbst entwickelter Sensoren wertvolles vom Rest, wenn es um Recycling, den Abbau von Rohstoffen und anderen Sortiervorgängen geht. Seit 15 Jahren steigert Tomra Systems die Dividende, die nur wegen der ständigen Kursgewinne bei bescheidenen 0,8 Prozent beträgt. Mit 27 Prozent jährlicher Rendite innerhalb der letzten 10 Jahre lässt sich damit aber gut leben.

Tomra Systems ASA Dividendenhistorie

Weitere Highlights sind Ecolab, ANTA Sports, American Express, Iron Mountain und Neuzugänge aus Deutschland wie beispielsweise Ströer. Die Kombination aus Qualitätsaktien und Sparplan ermöglicht dir schon mit kleinem Geld der Nullzins-Falle zu entkommen und ein langfristig ein Vermögen aufzubauen.

Mit Aktien-Sparplänen ein Vermögen aufbauen

Sparpläne eignen sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau. Durch den Kauf in regelmäßigen Abständen legst du dir die Aktien zu einem tendenziell fairen Durchschnittskurs ins Depot, anstatt Market-Timing zu betreiben, was eh nicht funktioniert. Entsprechend entspannt geht das Aktien-Sparen vonstatten. Den Sparplan richtest du einmal an. Danach wird dieser automatisch zum festgelegten Intervall (z.B. einen Monat) ausgeführt. Dabei sind die Kaufgebühren so niedrig, dass sich Aktiensparen bereits bei kleinen Beträgen von 25 Euro lohnt, zumal die Umstellung der Kaufabwicklung im Februar dieses Jahres die Ausführungskurse der Consorsbank verbessert hat.

The post 74 neu sparplanfähige Aktien bei der Consorsbank – Das sind die Highlights appeared first on Aktienfinder.Net blog.