Um 12,2 Prozent legt der Umsatz von Cancom 2019 auf 1,55 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBITDA steigt um 6,8 Prozent auf 130,5 Millionen Euro an. Im Cloud-Bereich gibt es ein Wachstum von 20 Prozent auf 300 Millionen Euro. Im Bereich IT Solutions liegt das Umsatzplus bei 10,5 Prozent. Netto verfügt Cancom auch dank einer Kapitalerhöhung zum Jahresende über 357,5 Millionen Euro.Die Analysten der DZ Bank bestätigen in dieser ...