Immovaria Real Estate übernimmt Immobilien-Portfolio

Die m:access-notierte Immovaria Real Estate kauft zu: Man übernehme „ein gemischt genutztes Immobilienportfolio in sehr guter Lage in Nürnberg”, teilt das Unternehmen am Freitag mit. „Hierbei handelt es sich um ein Einzelhandelsobjekt in 1a-Lage in der Nürnberger Altstadt sowie ein unter Denkmalschutz stehendes Mehrfamilienhaus am Stadtpark”, so die ebenfalls in Nürnberg beheimatete Immovaria Real Estate.Angaben zum ...