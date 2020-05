S&P500 - Dünne Luft

Wahrscheinlich bildet der S&P500 nun ein Doppeltopp und bleibt unter dem 61,8%-Fibonacci-Retracement im Tageschart bei 2.932 Punkten. Und taucht dann wieder nach unten ab, um die zahlreichen unteren Gaps zu schließen.

Die US-Arbeitsmarktdaten waren grottenschlecht. Die Arbeitslosenquote explodierte auf 14,7%. Ökonomen rechnen dabei mit einem weiteren Anstieg in den kommenden Monaten. Der Stellenabbau außerhalb der Landwirtschaft war so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1939. Das ist eine Weile her. Und trotzdem soll alles halb so wild sein und der S&P500 Kurs auf das Allzeithoch nehmen? Das Gap bei 2.300 Punkten wartet.