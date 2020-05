Lufthansa hebt bald wieder ab - zumindest die Flugzeuge, aber auch die Aktie?

Nachdem die Corona-Pandemie den Passagierflugverkehr bei der Lufthansa bis auf die Rückkehrerflüge quasi zum Erliegen gebracht hat, plant die Airline nun die Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs im Passagiersektor. „Ab Juni fliegen die Airlines Lufthansa, Eurowings und SWISS mit monatlichen Neustart-Flugplänen deutlich mehr Ziele in Deutschland und Europa an als in den vergangenen Wochen. Damit enden am 31. Mai die ...