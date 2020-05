FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag trotz schlechter US-Arbeitsmarktzahlen wenig von der Stelle bewegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0843 (Donnerstag: 1,0783) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9223 (0,9274) Euro.

In den USA fiel die Zahl der Beschäftigten im April wegen der Corona-Krise im Rekordtempo. Der Rückgang von 20,5 Millionen war der stärkste seit Beginn der Erhebung. Die Arbeitslosenquote stieg auf 14,7 Prozent und erreichte den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen, da sogar noch schlechtere Daten erwartet wurden.