In dieser Woche wackelte bei Wirecard die 80-Euro-Marke, doch kurz vor dem Wochenende gibt es nochmal einen Aufwärtsimpuls. Wirecard meldet eine personelle Neuausrichtung. Das kommt an der Börse sehr gut an. Die Aktie steigt über 87 Euro. In unserem Börsenbrief lesen Sie die ausführliche Einschätzung. Unser Favorit bleibt der Bull UY10MR für ein Comeback.